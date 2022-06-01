Тренер сборной Аргентины считает непопадание Италии на ЧМ нелепой случайностью

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о положении дел в итальянском футболе перед матчем против сборной Италии.

«Я считаю их непопадание на чемпионат мира несправедливостью. Год назад они стали чемпионами Европы. Италия – одна из главных футбольных держав мира, они всё делали правильно. У них отличный тренер, а их вылет в квалификации обусловлен невезением – мяч просто не шёл в ворота.

Не верю, что Манчини сразу сменит 15-20 игроков, он будет обновлять команду постепенно. Рад, что Италия сохранила веру в него, несмотря на недавнюю неудачу. Это говорит о величии его прежних достижений», – заявил Скалони.