Полузащитник сборной Аргентины удивился поддержке на «Уэмбли»

Полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль удивился тому, насколько много аргентинских болельщиков было на «Уэмбли» во время Финалиссимы.

Де Пауль сказал журналистам, что аргентинские фанаты всегда умели удивлять, но никто не ожидал того, что на «Уэмбли» во время матча с итальянцами на трибунах 70 процентов зрителей окажутся аргентинцами. Полузащитник отметил, что очень надеется на то, что болельщики остались довольны игрой и они счастливы, как и футболисты сборной Аргентины.

Напомним, что аргентинская команда уверенно разобралась с итальянцами с крупным счётом 3:0 и выиграла трофей.