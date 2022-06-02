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Чемпионат мира по футболу 2022

Лаутаро — о Финалиссиме: Такой результат для нас бесценен

02 Июня 2022 • 07:26 Комментировать (1)
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы своей национальной команды над итальянцами.

Мартинес сказал, что футболисты аргентинской сборной невероятно счастливы, что удалось добиться победы при такой зрелищной игре. Форвард отметил, что большую роль в успехе аргентинской команды сыграла поддержка болельщиков.

«Если честно, то подобный результат для нас бесценен», - добавил Лаутаро.

Напомним, что сборная Аргентины в рамках Финалиссимы разгромила итальянцев со счётом 3:0. Лаутаро отметился забитым мячом с передачи Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес Финалиссима
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