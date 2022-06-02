Сборная Италии потерпела крупнейшее поражение за пять лет

Сборная Италии потерпела разгромное поражение от национальной команды Аргентины в матче Финалиссимы. Подопечные Роберто Манчини уступили со счетом 0:3.

Стоит отметить, что это самое крупное фиаско итальянской команды за последние пять лет. В сентябре 2017 года «скуадра адзурра» с аналогичным счетом проиграла сборной Испании.

Напомним, что итальянская команда, являющаяся действующим чемпионом Европы, не смогла пробиться на чемпионат мира-2022. В стыковых поединках подопечные Манчини сенсационно потерпели поражение от Северной Македонии (0:1).