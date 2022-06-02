Кьеллини — о Финалиссиме: Между двумя командами была слишком большая разница

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини в разговоре с журналистами не скрывал разочарования после матча с аргентинской сборной в рамках Финалиссимы.

Кьеллини сказал, что итальянская команда должна принять этот печальный результат, так как сейчас аргентинцы находятся в более хорошей форме, чем «скуадра адзурра».

«Между двумя командами была слишком уж большая разница», - сказал итальянский защитник.

Напомним, что Кьеллини провёл последний матч в составе национальной команды. Подопечные Роберто Манчини крупно уступили сборной Аргентине со счётом 0:3. Опытный защитник был заменён после перерыва.