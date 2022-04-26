«Болонья» добилась отмены дисквалификации Меделя

Итальянская «Болонья» добилась отмены дисквалификации своего полузащитника Гари Меделя. Завтра чилиец будет готов выступить в домашнем матче против своего бывшего клуба в лице миланского «Интера».

Напомним, что ранее Медель получил прямую красную карточку во время выездного матча «Болоньи» против туринского «Ювентуса». Футболист покинул поле за чрезмерно бурную реакцию на решение арбитра удалить его партнёра по команде. После матча против «Ювентуса» «Болонья» написала жалобу с просьбой отменить или сократить дисквалификацию футболиста.

Матч между «Болоньей» и туринским «Ювентусом» стартует в 21:15 по московскому времени.