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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» добилась отмены дисквалификации Меделя

26 Апреля 2022 • 19:47 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
7.70 5.00 1.38
27.04 21:15

Итальянская «Болонья» добилась отмены дисквалификации своего полузащитника Гари Меделя. Завтра чилиец будет готов выступить в домашнем матче против своего бывшего клуба в лице миланского «Интера».

Напомним, что ранее Медель получил прямую красную карточку во время выездного матча «Болоньи» против туринского «Ювентуса». Футболист покинул поле за чрезмерно бурную реакцию на решение арбитра удалить его партнёра по команде. После матча против «Ювентуса» «Болонья» написала жалобу с просьбой отменить или сократить дисквалификацию футболиста.

Матч между «Болоньей» и туринским «Ювентусом» стартует в 21:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Гари Медель
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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27.04  19:00 Фиорентина ... Удинезе 1.82 3.80 4.40
27.04  21:15 Болонья ... Интер Милан 6.20 4.60 1.50
27.04  21:15 Аталанта ... Торино 1.64 4.20 5.20
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