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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги объяснил, почему «Интер» проиграл «Болонье»

28 Апреля 2022 • 08:17 Комментировать
Болонья
2:1
Интер Милан
окончен

Наставник «Интера» Симоне Индзаги в разговоре с журналистами высказался по поводу неожиданного поражения миланской команды в поединке с «Болоньей».

Индзаги сказал, что итоговый результат для него большой удар, но унывать раньше времени не стоит. Тренер «чёрно-синих» отметил, что у его команды было очень много моментов, так что она заслуживала забить второй мяч. Специалист добавил, что после перерыва футболисты «Интера» слишком торопились и часто теряли мяч, за что в итоге и поплатились.

Напомним, что миланский клуб неожиданно уступил на выезде «Болонье» со счётом 1:2. На данный момент подопечные Индзаги идут на второй строчке в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Серия А Симоне Индзаги
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