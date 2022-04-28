Индзаги объяснил, почему «Интер» проиграл «Болонье»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги в разговоре с журналистами высказался по поводу неожиданного поражения миланской команды в поединке с «Болоньей».

Индзаги сказал, что итоговый результат для него большой удар, но унывать раньше времени не стоит. Тренер «чёрно-синих» отметил, что у его команды было очень много моментов, так что она заслуживала забить второй мяч. Специалист добавил, что после перерыва футболисты «Интера» слишком торопились и часто теряли мяч, за что в итоге и поплатились.

Напомним, что миланский клуб неожиданно уступил на выезде «Болонье» со счётом 1:2. На данный момент подопечные Индзаги идут на второй строчке в таблице Серии А.