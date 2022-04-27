«Интер» предлагает Дибале меньше, чем игрок зарабатывает в «Ювентусе»

Миланский «Интер» озвучил своё предложение нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, который летом станет свободным агентом. Согласно La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предложили аргентинцу зарплату в размере 6 миллионов в год, что является на один миллион меньше, чем игрок зарабатывает в «Ювентусе».

Из-за финансовых проблем «Интер» не готов предложить Дибале большую зарплату. Если аргентинец примет предложение, то в следующем сезоне наряду с полузащитником Николо Бареллой станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас больше всех в «Интере» зарабатывает нападающий Алексис Санчес, но чилиец покинет команду летом в статусе свободного агента.