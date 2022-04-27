Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предлагает Дибале меньше, чем игрок зарабатывает в «Ювентусе»

27 Апреля 2022 • 15:00 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
8.50 5.20 1.35
Через 4 ч. 56 мин.

Миланский «Интер» озвучил своё предложение нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, который летом станет свободным агентом. Согласно La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предложили аргентинцу зарплату в размере 6 миллионов в год, что является на один миллион меньше, чем игрок зарабатывает в «Ювентусе».

Из-за финансовых проблем «Интер» не готов предложить Дибале большую зарплату. Если аргентинец примет предложение, то в следующем сезоне наряду с полузащитником Николо Бареллой станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас больше всех в «Интере» зарабатывает нападающий Алексис Санчес, но чилиец покинет команду летом в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.04  19:00 Фиорентина ... Удинезе 1.82 3.80 4.40
27.04  21:15 Болонья ... Интер Милан 6.20 4.60 1.50
27.04  21:15 Аталанта ... Торино 1.64 4.20 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
16:17 · Италия. Серия А
Романьоли стал трансферной целью «Барселоны»
15:00 · Италия. Серия А
«Интер» предлагает Дибале меньше, чем игрок зарабатывает в «Ювентусе»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Марез станет главной целью «Милана» на лето
14:35 · Италия. Серия А
Кварацхелия официально стал игроком «Наполи»
14:28 · Италия. Серия А
Сарри: «Если вам не нравится мой футбол, то верните Пиоли в «Лацио»
13:56 · Италия. Серия А
«Интер» не планирует подписывать Пьянича
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» готов выложить 40 млн евро за Мареза 1
13:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Ромы»
09:18 · Италия. Серия А
Мерет может покинуть «Наполи»
01:41 · Италия. Серия А
Мертенс и «Наполи» близки к продлению контракта: игрок согласился на сокращение зарплаты
01:20 · Италия. Серия А
Липпи ждёт сюрпризов в последних турах чемпионата Италии
00:04 · Италия. Серия А
Сакки: «Интер» играет в древний футбол из 60-х» 2
26 Апреля
23:28 · Италия. Серия А
«Милан» и «Интер» связались с Бернардески
23:20 · Италия. Серия Б
Тифози итальянского «Ливорно» явились на матч чемпионата с флагами ДНР и ЛНР
23:04 · Италия. Серия А
Кассано мечтает о победе «Милана» в чемпионате
Все новости
Рекомендуем