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Чемпионат Италии. Серия А

С Дибалой связались только два клуба

24 Апреля 2022 • 22:19 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
4.30 3.95 1.75
Через 22 ч. 21 мин.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала обсуждал потенциальный переход только с двумя клубами.

Аргентинец станет свободным агентом по окончании сезона, поскольку его истекающий контракт с «Ювентусом» не был продлён. Несмотря на слухи об интересе к услугам Дибалы со стороны множества клубов, с представителями 28-летнего игрока связывались только миланский «Интер» и мадридский «Атлетико», сообщает Calciomercato.

Напомним, что ранее сообщалось о большом спросе на Дибалу среди представителей Английской премьер-лиги, а также со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

Пауло Дибала провёл 33 матча за «Ювентус» в нынешнем сезоне. На его счету 13 голов и 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Атлетико Мадрид Пауло Дибала
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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