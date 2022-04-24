С Дибалой связались только два клуба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала обсуждал потенциальный переход только с двумя клубами.

Аргентинец станет свободным агентом по окончании сезона, поскольку его истекающий контракт с «Ювентусом» не был продлён. Несмотря на слухи об интересе к услугам Дибалы со стороны множества клубов, с представителями 28-летнего игрока связывались только миланский «Интер» и мадридский «Атлетико», сообщает Calciomercato.

Напомним, что ранее сообщалось о большом спросе на Дибалу среди представителей Английской премьер-лиги, а также со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

Пауло Дибала провёл 33 матча за «Ювентус» в нынешнем сезоне. На его счету 13 голов и 6 результативных передач.