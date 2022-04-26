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Чемпионат Италии. Серия А

Госенс: «Я вечно буду благодарен Гасперини»

26 Апреля 2022 • 15:09 Комментировать
Болонья
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Интер Милан
7.70 5.00 1.38
27.04 21:15

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс рассказал о своих отношениях с тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Напомним, что немец выступал за бергамасков с 2017 по 2021 год.

«Я вечно буду благодарен Гасперини. В «Аталанте» мы всегда играли в атакующий футбол, в который были вовлечены защитники. Благодаря свободной роли в системе я и смог забить столько голов. Гасперини – настоящий гений, я многому у него научился», – цитирует Госенса Calciomercato.

Напомним, что Госенс перешёл в миланский «Интер» зимой 2021 года на правах аренды с обязательной опцией выкупа. Ради перехода в стан «нерадзурри» немец отказал английскому «Ньюкаслу».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини Робин Госенс
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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