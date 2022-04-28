Михайлович доволен победой «Болоньи» над «Интером»

Помощник главного тренера «Болоньи» Эмилио Де Лео сообщил, что Синиша Михайлович был «очень горд, доволен и тронут» победой над «Интером». Михайлович наблюдал за происходящим на поле из своей больничной палаты, где он проходит лечение от лейкемии. Он поддерживает постоянный контакт с персоналом и игроками по видеосвязи и поздравил их после победы над миланским клубом со счетом 2:1.

«Он поздравил команду и признался, насколько ему важен этот результат», — сказал Де Лео в интервью Sky Sport Italia.

На данный момент «Болонья» занимает 13 место в Серии А, обеспечив себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.