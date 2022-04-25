«Интер» и «Милан» получат по 30 миллионов евро за выход в Лигу чемпионов

«Интер» и «Милан» своими победами на прошедших выходных обеспечили себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, за это достижение оба клуба получат бонус от УЕФА, который полагается каждому участнику группового этапа, а именно – 30 миллионов евро.

Напомним, что «Интер» на данный момент испытывает финансовые проблемы. Прошлогодние продажи Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку не помогли клубу уладить все вопросы. По слухам, ради выхода из ситуации руководство «нерадзурри» будет готово рассмотреть вариант с продажей одного из лидеров команды Лаутаро Мартинеса, которого активно сватают в «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико».

Сейчас «Интер» и «Милан» активно ведут борьбу за чемпионство в Серии А. Впереди с отрывом в два очка пока идут «россонери», но у команды Симоне Индзаги есть один матч в запасе.