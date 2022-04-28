Симоне Индзаги: «Я разочарован, сыграли бледно»

В отложенном матче 20-го тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» допустил осечку, которая может стоить ему чемпионского титула в конце сезона. Команда Симоне Индзаги уступила «Болонье», и это отбрасывает ее за спину «Милану» в чемпионской гонке. Индзаги очень расстроен неудачей. Тем не менее, он не стал ругать румынского вратаря Ионуца Раду, который допустил ужасный промах при втором голе «Болоньи».

- Я расстроен, теперь мы уже не хозяева своей судьбы. После 1:1 мы играли бледно. Раду? Не будем нагнетать, он хороший вратарь. Он хорошо сыграл с «Эмполи». Я доверяю ему, - заявил Индзаги в интервью La Gazzetta Dello Sport.