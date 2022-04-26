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Чемпионат Италии. Серия А

Видаль, Госенс и Кайседо не помогут «Интеру» в матче против «Болоньи»

26 Апреля 2022 • 18:41 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
7.70 5.00 1.38
27.04 21:15

Миланский «Интер» отправился в Болонью на матч очередного тура Серии А без трёх футболистов. Речь идёт о защитнике Райане Госенсе, полузащитнике Артуро Видали, а также о нападающем Фелипе Кайседо, который присоединился к команде зимой из «Дженоа».

Напомним, что завтрашний матч против «Болоньи» является перенесённым и должен был быть сыгран гораздо раньше. Если команда Симоне Индзаги одержит победу, то выйдет на безоговорочное первое место в чемпионате Италии.

Сейчас «Интер» отстаёт от лидирующего «Милана» на два очка в турнирной таблице. Матч против «Болоньи» стартует завтра в 21:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Артуро Видаль Фелипе Кайседо Робин Госенс
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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27.04  19:00 Фиорентина ... Удинезе 1.82 3.80 4.40
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Сегодня, 26 Апреля
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