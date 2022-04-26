Видаль, Госенс и Кайседо не помогут «Интеру» в матче против «Болоньи»

Миланский «Интер» отправился в Болонью на матч очередного тура Серии А без трёх футболистов. Речь идёт о защитнике Райане Госенсе, полузащитнике Артуро Видали, а также о нападающем Фелипе Кайседо, который присоединился к команде зимой из «Дженоа».

Напомним, что завтрашний матч против «Болоньи» является перенесённым и должен был быть сыгран гораздо раньше. Если команда Симоне Индзаги одержит победу, то выйдет на безоговорочное первое место в чемпионате Италии.

Сейчас «Интер» отстаёт от лидирующего «Милана» на два очка в турнирной таблице. Матч против «Болоньи» стартует завтра в 21:15 по московскому времени.