Сакки: «Интер» играет в древний футбол из 60-х»

Известный в прошлом итальянский наставник Арриго Сакки высказался о стиле игры миланского «Интера», сравнив его с «Миланом».

«Милан» – не самая сильная команда Италии, но их игра по стилю наиболее близка к современному международному футболу.

«Интер» – сильнейший в Италии, но они играют в древний футбол, в который у нас играли в 60-е годы. Они делают это хорошо, но это древний футбол. На международном уровне это не будет эффективно, даже если делать это хорошо», – считает Сакки, слова которого приводит Gazzetta.

В настоящий момент «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 74 очками, однако у отстающего на два балла «Интера» есть один матч в запасе.