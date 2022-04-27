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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Интер» играет в древний футбол из 60-х»

27 Апреля 2022 • 00:04 Комментировать (1)
Болонья
...
Интер Милан
8.00 5.20 1.37
Через 19 ч. 40 мин.

Известный в прошлом итальянский наставник Арриго Сакки высказался о стиле игры миланского «Интера», сравнив его с «Миланом».

«Милан» – не самая сильная команда Италии, но их игра по стилю наиболее близка к современному международному футболу.

«Интер» – сильнейший в Италии, но они играют в древний футбол, в который у нас играли в 60-е годы. Они делают это хорошо, но это древний футбол. На международном уровне это не будет эффективно, даже если делать это хорошо», – считает Сакки, слова которого приводит Gazzetta.

В настоящий момент «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 74 очками, однако у отстающего на два балла «Интера» есть один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Арриго Сакки
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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27.04  19:00 Фиорентина ... Удинезе 1.82 3.80 4.40
27.04  21:15 Болонья ... Интер Милан 6.20 4.60 1.50
27.04  21:15 Аталанта ... Торино 1.64 4.20 5.20
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