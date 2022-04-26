«Милан» и «Интер» связались с Бернардески

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески ведёт переговоры с обоими миланскими грандами.

Боссы «Ювентуса» приняли решение не предлагать 28-летнему футболисту новый контракт, что позволит ему стать свободным агентом уже в ближайшие месяцы. После этих известий интерес к Бернардески не заставил себя ждать: «Интер» и «Милан» уже вышли на связь с игроком для обсуждения потенциального летнего перехода, докладывает Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Федерико Бернардески провёл за «Ювентус» 31 матч, в котором забил 2 гола и отметился 6 голевыми передачами. Цвета «старой синьоры» он защищает с момента перехода из «Фиорентины» в 2017 году за 40 млн евро.