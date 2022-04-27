Шкриньяр: «Мы настроены вернуть себе первое место»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр высказался о настрое своей команды в преддверии матча против «Болоньи».

В случае победы над «Болоньей» «нерадзурри» вновь обойдут в турнирной таблице «Милан», лидирующий с отрывом в два очка, но сыгравший при этом на один матч больше.

«У нас огромная мотивация – нам нужно вернуться на первое место. Мы должны выйти на поле с полной сосредоточенностью, чтобы уехать домой с тремя очками. Это будет непросто, даже в прошлом году мы победили [«Болонью»] с большим трудом», – сказал Шкриньяр.

Защитник также высказался о противостоянии с нападающим «Болоньи» Марко Арнаутовичем: «Он очень силён физически и находится в отличной форме. Мы должны быть осторожны как с ним, так и с Барроу».