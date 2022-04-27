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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр: «Мы настроены вернуть себе первое место»

27 Апреля 2022 • 21:02 Комментировать
Болонья
1:1
Интер Милан
8.50 5.20 1.35
1-й тайм

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр высказался о настрое своей команды в преддверии матча против «Болоньи».

В случае победы над «Болоньей» «нерадзурри» вновь обойдут в турнирной таблице «Милан», лидирующий с отрывом в два очка, но сыгравший при этом на один матч больше.

«У нас огромная мотивация – нам нужно вернуться на первое место. Мы должны выйти на поле с полной сосредоточенностью, чтобы уехать домой с тремя очками. Это будет непросто, даже в прошлом году мы победили [«Болонью»] с большим трудом», – сказал Шкриньяр.

Защитник также высказался о противостоянии с нападающим «Болоньи» Марко Арнаутовичем: «Он очень силён физически и находится в отличной форме. Мы должны быть осторожны как с ним, так и с Барроу».

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Болонья Интер Милан Марко Арнаутович Милан Шкриньяр Муса Барроу
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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окончен Фиорентина 0:4 Удинезе 1.65 4.05 5.00
Идет 47 минута Болонья 1:1 Интер Милан 6.20 4.60 1.50
Идет 45 минута Аталанта 2:2 Торино 1.64 4.20 5.20
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