«Айнтрахт» нацелился на Пинамонти

Франкфуртский «Айнтрахт» ближайшим летом может усилиться нападающим миланского «Интера» Андреа Пинамонти, который на данный момент выступает на правах аренды за «Эмполи».

Как сообщает La Gazzetta dello sport, миланский «Интер» намерен выручить за своего футболиста около 30 миллионов евро. Вырученные за Пинамонти средства «нерадзурри» намерены потратить на нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

В этом сезоне Пинамонти забил за «Эмполи» 12 голов и отдал две голевые передачи в чемпионате Италии. В последнем матче своей команды против «Наполи» нападающий отметился дублем.