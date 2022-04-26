Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» нацелился на Пинамонти

26 Апреля 2022 • 16:29 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
7.70 5.00 1.38
27.04 21:15

Франкфуртский «Айнтрахт» ближайшим летом может усилиться нападающим миланского «Интера» Андреа Пинамонти, который на данный момент выступает на правах аренды за «Эмполи».

Как сообщает La Gazzetta dello sport, миланский «Интер» намерен выручить за своего футболиста около 30 миллионов евро. Вырученные за Пинамонти средства «нерадзурри» намерены потратить на нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

В этом сезоне Пинамонти забил за «Эмполи» 12 голов и отдал две голевые передачи в чемпионате Италии. В последнем матче своей команды против «Наполи» нападающий отметился дублем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Айнтрахт Франкфурт Андреа Пинамонти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
16:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не стала комментировать слухи о переходе Холанна
16:29 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» нацелился на Пинамонти
14:34 · Германия. Бундеслига
Хаманн против Левандовски: «Он уже пять лет флиртует с другими клубами»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» Гвардиола
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать защитника «Айнтрахта»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может подписать защитника «Хоффенхайма»
09:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски
09:18 · Германия. Бундеслига
Бенсебаини поменяет одну «Боруссию» на другую
25 Апреля
18:54 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Надеюсь, Гнабри не покинет «Баварию»
18:05 · Германия. Бундеслига
«Байер» нацелился на защитника «Эмполи» Вити
15:53 · Англия. Премьер-лига
Тюрам интересен трём лондонским топ-клубам
13:42 · Англия. Премьер-лига
Жезус о Холанне: «Если он перейдёт к нам, это станет большим успехом для клуба»
10:38 · Германия. Бундеслига
Лам – о доминировании «Баварии» в Германии: «Выигрывать титулы надо, но в более упорной борьбе»
24 Апреля
23:55 · Германия. Бундеслига
Магат провёл 500-й матч в Бундеслиге в качестве наставника
18:30 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» на выезде обыграл «Бохум»
Все новости
Рекомендуем