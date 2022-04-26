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Зарплата Лукаку сократится вдвое в случае перехода «Интер»

26 Апреля 2022 • 12:25 Комментировать
Болонья
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Интер Милан
7.60 4.90 1.40
27.04 21:15

Чтобы перейти в «Интер», нападающему «Челси» Ромелу Лукаку придётся пойти на понижение зарплаты в два раза, сообщает The Sun.

По информации источника, в лондонском клубе бельгиец получает 20 миллионов евро за сезон. В случае перехода в «Интер» она сократится до 10.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард намерен вернуться в Италию, где уже выступал ранее на протяжении двух сезонов. В составе «Интера» Лукаку выиграл чемпионат Италии в 2021 году.

Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» в августе прошлого года за 97.5 миллионов фунтов (примерно 116 миллионов евро).

В текущем сезоне нападающий провёл за «Челси» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и двумя результативными передачами.    

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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