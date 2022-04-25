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«Тоттенхэм» и «Атлетико» поборются за Лаутаро Мартинеса

25 Апреля 2022 • 13:17 Комментировать
Болонья
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Интер Милан
7.50 4.90 1.40
27.04 21:15

Главными претендентами на трансфер нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса в грядущее летнее трансферное окно станут лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико». Об этом сообщает у себя в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет воссоединитсья со своим бывшим подопечным по миланскому «Интеру», но более предпочтительным вариантом для Мартинеса сейчас является мадридский «Атлетико», который летом, скорее всего, расстанется с Луисом Суаресом.

Романо отметил, что «Интер» пока не получал предложений по трансферу игрока. Но при этом из-за финансовых проблем в клубе не уверены, что им удастся сохранить Мартинеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Атлетико Мадрид Лаутаро Мартинес
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