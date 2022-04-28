Видео грубейшей ошибки вратаря, из-за которой «Интер» может остаться без чемпионства

Главной темой в Италии стал вовсе не второй полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (2:0), а поражение «Интера» от «Болоньи» со счётом 1:2.

Причиной этого фиаско стала грубейшая ошибка резервного голкипера Ионуца Раду, который на 81-й минуте допустил что-то из области любительского футбола.

Для вратаря это был первый матч в текущем чемпионате. Из-за его ляпа «Интер» проиграл, а его шансы на чемпионство резко упали. Отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка.