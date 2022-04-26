Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не готов удовлетворить финансовые запросы Перишича

26 Апреля 2022 • 17:59 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
7.70 5.00 1.38
27.04 21:15

Миланский «Интер» в конце сезона может расстаться со своим полузащитником Иваном Перишичем, у которого заканчивается контракт. Как сообщает Calciomercato, руководство клуба ясно дало понять хорвату, что не готово удовлетворить его финансовые требования.

Ранее между «Интером» и Перишичем состоялась встреча, в которой стороны обсуждали продление контракта. «Нерадзурри» сообщили футболисту, что не готовы предложить ему требуемые 6 миллионов евро в год. Миланский клуб не может себе позволить платить футболисту в год сумму, превышающую 4 миллиона евро.

Руководство «Интера» сказало Перишичу, что тот смело может принимать предложение с зарплатой 6 миллионов евро в год, если оно поступит от другого клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.04  19:00 Фиорентина ... Удинезе 1.82 3.80 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
17:59 · Италия. Серия А
«Интер» не готов удовлетворить финансовые запросы Перишича
17:50 · Италия. Серия А
Себальос может перейти в «Интер»
16:29 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» нацелился на Пинамонти
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» задумывается над трансфером де Лихта
15:15 · Италия. Серия А
Пирло рассказал о безумном поступке Гаттузо
15:09 · Италия. Серия А
Госенс: «Я вечно буду благодарен Гасперини»
14:55 · Италия. Серия А
Кассано: «Если «Милан» выиграет титул, это будет сродни тому чуду, которое сотворил «Лестер» в 2016»
13:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит предложение по Милинковичу-Савичу 1
13:05 · Италия. Серия А
Кин: «Ювентус» всегда верит в победу
12:54 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет летом переманить тренера «Аталанты»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Лукаку сократится вдвое в случае перехода «Интер»
11:43 · Италия. Серия А
Ди Марию не устраивают условия, которые предлагает «Ювентус» 1
11:33 · Италия. Серия А
Жоржиньо может вернуться в Италию
10:39 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может подписать защитника «Хоффенхайма»
08:56 · Италия. Серия А
Кьеллини: Моя историю любви с «Ювентусом» ещё не закончилась
Все новости
Рекомендуем