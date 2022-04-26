«Интер» не готов удовлетворить финансовые запросы Перишича

Миланский «Интер» в конце сезона может расстаться со своим полузащитником Иваном Перишичем, у которого заканчивается контракт. Как сообщает Calciomercato, руководство клуба ясно дало понять хорвату, что не готово удовлетворить его финансовые требования.

Ранее между «Интером» и Перишичем состоялась встреча, в которой стороны обсуждали продление контракта. «Нерадзурри» сообщили футболисту, что не готовы предложить ему требуемые 6 миллионов евро в год. Миланский клуб не может себе позволить платить футболисту в год сумму, превышающую 4 миллиона евро.

Руководство «Интера» сказало Перишичу, что тот смело может принимать предложение с зарплатой 6 миллионов евро в год, если оно поступит от другого клуба.