«Интер» ударил по своим чемпионским шансам, «Аталанта» с «Торино» на пару забили 8 мячей

«Аталанта» с «Торино» выдали невероятные 4:4. По дублю с пенальти оформили Луис Муриэль и Саша Лукич. К тому же у гостей было всего три удара в створ. Алексей Миранчук смотрел матч в первом ряду, на скамейке запасных.
Что касается турнирной ситуации, «Интер» упустил лидерство по потерянным очкам.
Протокол игры
|3'Перишич Иван (0:1)
|(1:1) Арнаутович Марко29'
|(2:1) Сансоне Никола82'
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари•Теате Артур•Де Сильвестри Лоренцо•Сванберг Маттиас 67' (Эбишер Мишель ( 67') •Схаутен Йерди•Сориано Роберто 67' (Домингес Николас ( 67') •Хикки Аарон•Арнаутович Марко • 55'Барроу Муса 77' (Сансоне Никола ( 77')
Ионуц Андрей Раду•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико 70' (Д'Амброзио Данило ( 70') •Дюмфрис Дензел 71' 80' (Гальярдини Роберто ( 80') •Барелла Николо 56' 63' (Джеко Эдин ( 63') •Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан 79' 80' (Дармиан Маттео ( 80') •Перишич Иван•Мартинес Лаутаро•Корреа Хоакин 63' (Санчес Алексис ( 63')
27 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры
|4' Санабрия Антонио (0:1)
|(1:1) Муриэль Луис 18'
|(2:1) Де Рон Мартен 23'
|36' Лукич Саша (2:2)
|63' Лукич Саша (2:3)
|68' Фройлер Ремо (2:4)
|(3:4) Пашалич Марио 78'
|(4:4) Муриэль Луис 84'
Муссо Хуан • Скальвини Джорджио 69' ( Пашалич Марио ( 69' ) • 69'Паломино Хосе • Джимсити Берат 46' ( Толой Рафаэл ( 46') • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 35' 69' ( Демирал Мерих ( 69') • Дзаппакоста Давиде • Пессина Маттео 69' ( Бога Жереми ( 69') • Сапата Дуван 79' ( Малиновский Руслан ( 79') • Муриэль Луис
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Читтадини Джорджо • Иличич Йосип • Михэйлэ Валентин • Сасси Якопо
Милинкович-Савич Ваня • Зима Давид 83' 85' ( Сек Демба ( 85') • Бремер Глейсон • Родригес Рикардо • Синго Вилфред • Лукич Саша • 52'Риччи Самуэле 59' ( Побега Томмазо ( 59') • Эйна Ола • Прат Деннис 85' ( Пеллегри Пьетро ( 85') • Пьяца Марко 31' ( Брекало Йосип ( 31') • Санабрия Антонио 85' ( Джиджи Коффи ( 85')
Запасные: Бериша Этрит • Войвода Мергим • Белотти Андреа • Джемелло Лука • Ансальди Кристиан • Буонджорно Алессандро • Линетти Кароль
27 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".