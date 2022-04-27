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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» ударил по своим чемпионским шансам, «Аталанта» с «Торино» на пару забили 8 мячей

27 Апреля 2022 • 23:14 Комментировать (1)
Болонья
2:1
Интер Милан
окончен
В Серии А подошли к концу все перенесённые матчи 20-го тура. «Интер» уже в дебюте игры с «Болоньей» повёл после бильярдного удара Ивана Перишича, вот только развить успех не удалось, а соперник отыгрался в первой же толковой атаке, и Марко Арнаутович головой счет сравнял. К сожалению, оставшиеся две трети поединка не были фееричными, но все же гол был. В сумбурной атаке Никола Сансоне шокировал чемпиона - 2:1.

«Аталанта» с «Торино» выдали невероятные 4:4. По дублю с пенальти оформили Луис Муриэль и Саша Лукич. К тому же у гостей было всего три удара в створ. Алексей Миранчук смотрел матч в первом ряду, на скамейке запасных.

Что касается турнирной ситуации, «Интер» упустил лидерство по потерянным очкам.

Протокол игры  
Болонья 2:1Интер Милан
  3'Перишич Иван (0:1)
(1:1) Арнаутович Марко29'   
(2:1) Сансоне Никола82'   
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель ГариТеате АртурДе Сильвестри ЛоренцоСванберг Маттиас  67' (Эбишер Мишель (  67') Схаутен ЙердиСориано Роберто  67' (Домингес Николас (  67') Хикки АаронАрнаутович Марко   55'Барроу Муса  77' (Сансоне Никола (  77')
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоВиньято ЭмануэльВиола НиколасКасиус ДенсоОрсолини РиккардоБонифаци КевинСиниша МихайловичМ'Байе ИбрахимСантандер Федерико
Ионуц Андрей РадуШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко Федерико  70' (Д'Амброзио Данило (  70') Дюмфрис Дензел   71'  80' (Гальярдини Роберто (  80') Барелла Николо   56'  63' (Джеко Эдин (  63') Брозович МарселоЧалханоглу Хакан   79'  80' (Дармиан Маттео (  80') Перишич ИванМартинес ЛаутароКорреа Хоакин  63' (Санчес Алексис (  63')
Запасные: Весино МатиасСаньялли МаттиаКарбони ФранкоКордац АлексБастони АлессандроРаноккия АндреаХанданович Самир
27 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры 
Аталанта 4:4Торино
  4' Санабрия Антонио (0:1)
(1:1) Муриэль Луис 18'   
(2:1) Де Рон Мартен 23'   
  36' Лукич Саша (2:2)
  63' Лукич Саша (2:3)
  68' Фройлер Ремо (2:4)
(3:4) Пашалич Марио 78'   
(4:4) Муриэль Луис 84'   
Муссо Хуан  Скальвини Джорджио   69' (Пашалич Марио (   69'   69' Паломино Хосе  Джимсити Берат   46' (Толой Рафаэл (   46' Хатебур Ханс  Де Рон Мартен  Фройлер Ремо   35'   69' (Демирал Мерих (   69' Дзаппакоста Давиде  Пессина Маттео   69' (Бога Жереми (   69' Сапата Дуван   79' (Малиновский Руслан (   79' Муриэль Луис
Запасные: Миранчук Алексей  Спортьелло Марко  Читтадини Джорджо  Иличич Йосип  Михэйлэ Валентин  Сасси Якопо
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня  Зима Давид   83'   85' (Сек Демба (   85' Бремер Глейсон  Родригес Рикардо  Синго Вилфред  Лукич Саша   52'  Риччи Самуэле   59' (Побега Томмазо (   59' Эйна Ола  Прат Деннис   85' (Пеллегри Пьетро (   85' Пьяца Марко   31' (Брекало Йосип (   31' Санабрия Антонио   85' (Джиджи Коффи (   85')
Запасные: Бериша Этрит  Войвода Мергим  Белотти Андреа  Джемелло Лука  Ансальди Кристиан  Буонджорно Алессандро  Линетти Кароль
 27 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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окончен Фиорентина 0:4 Удинезе 1.65 4.05 5.00
окончен Болонья 2:1 Интер Милан 6.20 4.60 1.50
окончен Аталанта 4:4 Торино 1.64 4.20 5.20
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Сегодня, 27 Апреля
23:14 · Италия. Серия А
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