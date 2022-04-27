«Интер» ударил по своим чемпионским шансам, «Аталанта» с «Торино» на пару забили 8 мячей

В Серии А подошли к концу все перенесённые матчи 20-го тура. «Интер» уже в дебюте игры с «Болоньей» повёл после бильярдного удара Ивана Перишича, вот только развить успех не удалось, а соперник отыгрался в первой же толковой атаке, и Марко Арнаутович головой счет сравнял. К сожалению, оставшиеся две трети поединка не были фееричными, но все же гол был. В сумбурной атаке Никола Сансоне шокировал чемпиона - 2:1.

«Аталанта» с «Торино» выдали невероятные 4:4. По дублю с пенальти оформили Луис Муриэль и Саша Лукич. К тому же у гостей было всего три удара в створ. Алексей Миранчук смотрел матч в первом ряду, на скамейке запасных.

Что касается турнирной ситуации, «Интер» упустил лидерство по потерянным очкам.