Перишич забил самый быстрый гол «Интера» в сезоне

Крайний полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич стал автором самого быстрого гола команды в текущем розыгрыше Серии А.

33-летний хорват поразил ворота уже на 2-й минуте и 53-й секунде сегодняшнего матча чемпионата Италии против «Болоньи». Этот гол стал для «Интера» самым быстрым в нынешнем розыгрыше Серии А, а также самым быстрым с февраля прошлого года, когда Ромелу Лукаку отличился уже на 32-й секунде.

«Болонья», впрочем, быстро ответила, сравняв счёт уже на 28-й минуте встречи усилиями Марко Арнаутовича.

«Интер» возглавит турнирную таблицу Серии А за четыре тура до финиша сезона в случае победы в поединке.