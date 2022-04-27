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Чемпионат Италии. Серия А

Перишич забил самый быстрый гол «Интера» в сезоне

27 Апреля 2022 • 22:47 Комментировать
Болонья
2:1
Интер Милан
8.50 5.20 1.35
2-й тайм

Крайний полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич стал автором самого быстрого гола команды в текущем розыгрыше Серии А.

33-летний хорват поразил ворота уже на 2-й минуте и 53-й секунде сегодняшнего матча чемпионата Италии против «Болоньи». Этот гол стал для «Интера» самым быстрым в нынешнем розыгрыше Серии А, а также самым быстрым с февраля прошлого года, когда Ромелу Лукаку отличился уже на 32-й секунде.

«Болонья», впрочем, быстро ответила, сравняв счёт уже на 28-й минуте встречи усилиями Марко Арнаутовича.

«Интер» возглавит турнирную таблицу Серии А за четыре тура до финиша сезона в случае победы в поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Иван Перишич
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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окончен Фиорентина 0:4 Удинезе 1.65 4.05 5.00
Идет 96 минута Болонья 2:1 Интер Милан 6.20 4.60 1.50
окончен Аталанта 4:4 Торино 1.64 4.20 5.20
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