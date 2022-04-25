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Чемпионат Италии. Серия А

Госенс рискует пропустить матч с «Болоньей»

25 Апреля 2022 • 16:01 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
7.30 4.80 1.42
27.04 21:15

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс рискует пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Италии на выезде против «Болоньи». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, немецкий защитник на данный момент страдает от мышечной травмы.

Ранее Госенс долгое время находился вне игры из-за другого повреждения. Немец пропустил несколько месяцев, ещё будучи в «Аталанте», а после перехода в миланский «Интер» не мог сразу дебютировать, так как ещё не залечил свою травму.

Напомним, что в зимнее трансферное окно к Госенсу серьёзный интерес проявлял английский «Ньюкасл», но немец отказался от предложения «сорок».

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Евро-Футбол.Ру,
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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