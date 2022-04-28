Игрок «Болоньи» попросился в «Милан»

Полузащитник «Болоньи» Никола Сансоне прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Напомним, именно гол итальянского форварда на 82-й минуте принёс «Болонье» успех в игре с одним из лидеров чемпионата Италии.

«Надеюсь, в «Милане» видели это! Может, они меня поблагодарят и возьмут в аренду, чтобы я смог сыграть в Лиге чемпионов», — приводит слова Сансоне Sky Sport Italia.

За четыре тура до конца турнира «Интер» отстаёт от лидирующего «Милана» на два очка. «Болонья» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

В текущем сезоне 30-летний Сансоне провёл в составе своей команды 25 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.