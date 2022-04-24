Креспо сравнил силу «Интера» и «Милана»

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» сравнил текущее состояние двух миланских коллективов.

В настоящий момент именно «Интер» и «Милан» являются главными претендентами на чемпионство в Серии А.

«В последнее время «Милан» испытывал проблемы с точностью в атаке, но отличная игра в защите позволила им остаться в гонке. «Интер» очень силён и компактен. У них более одарённая команда, что было доказано в матче против «Ромы» Моуринью. Негативный эффект после поражения от «Милана» в дерби [в чемпионате] был сразу же нивелирован победой над «Ювентусом». Однако «Милан» ещё может и должен верить в свой успех», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport аргентинец, ныне тренирующий катарский «Аль-Духаиль».

После 33-х туров Серии А на счету лидирующего в турнирной таблице «Интера» 72 набранных очка, у «Милана» – 71.