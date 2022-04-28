Капелло: «Раду допустил ужасную ошибку, «Интер» не заслужил поражения»

Известный экс-тренер Фабио Капелло прокомментировал неожиданное поражение «Интера» в матче Серии А против «Болоньи».

Миланцы открыли счёт уже на третьей минуте, на что соперник ответил голами на 28-й и 81-й минутах, одержав волевую победу (2:1).

«Раду совершил ужасную ошибку. Подобного рода оплошности – частая проблема вратарей, не обладающих хорошей техникой. Теперь важно, как «Интер» отреагирует на это в следующем матче. После победы над «Ювентусом» они были очень хороши, играли слаженно и уверенно. Неизвестно, как на них скажется поражение. Они не заслужили этого», – заявил Капелло в студии Sky.

Потерпев неудачу, «Интер» упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии за четыре тура до финиша. Лидером остался «Милан», на счету которого на два очка больше.