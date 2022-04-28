Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Раду допустил ужасную ошибку, «Интер» не заслужил поражения»

28 Апреля 2022 • 00:06 Комментировать
Болонья
2:1
Интер Милан
окончен

Известный экс-тренер Фабио Капелло прокомментировал неожиданное поражение «Интера» в матче Серии А против «Болоньи».

Миланцы открыли счёт уже на третьей минуте, на что соперник ответил голами на 28-й и 81-й минутах, одержав волевую победу (2:1).

«Раду совершил ужасную ошибку. Подобного рода оплошности – частая проблема вратарей, не обладающих хорошей техникой. Теперь важно, как «Интер» отреагирует на это в следующем матче. После победы над «Ювентусом» они были очень хороши, играли слаженно и уверенно. Неизвестно, как на них скажется поражение. Они не заслужили этого», – заявил Капелло в студии Sky.

Потерпев неудачу, «Интер» упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии за четыре тура до финиша. Лидером остался «Милан», на счету которого на два очка больше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Фабио Капелло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 0:4 Удинезе 1.65 4.05 5.00
окончен Болонья 2:1 Интер Милан 8.50 5.20 1.35
окончен Аталанта 4:4 Торино 1.50 4.40 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
00:17 · Италия. Серия А
Невероятная ошибка вратаря, из-за которой «Интер» проиграл матч - видео видео
00:06 · Италия. Серия А
Капелло: «Раду допустил ужасную ошибку, «Интер» не заслужил поражения»
00:03 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Я разочарован, сыграли бледно»
27 Апреля
23:59 · Италия. Серия А
Губерниев считает, что Хвича будет как Марадона в «Наполи»
23:14 · Италия. Серия А
«Интер» ударил по своим чемпионским шансам, «Аталанта» с «Торино» на пару забили 8 мячей 1
22:59 · Италия. Серия А
«Аталанта» установила любопытное всеевропейское достижение
22:47 · Италия. Серия А
Перишич забил самый быстрый гол «Интера» в сезоне
21:14 · Италия. Серия А
«Рома» и Мхитарян ещё не согласовали одну деталь, но в клубе уверены в успешном исходе переговоров
21:02 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Мы настроены вернуть себе первое место»
21:00 · Италия. Серия А
«Фиорентина» потерпела крах в матче с «Удинезе»
20:49 · Италия. Серия А
Йович может сменить «Реал» на «Интер»
20:45 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Торино»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:4
20:45 · Италия. Серия А
«Болонья» — «Интер» Милан: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
19:07 · Италия. Серия А
Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»
18:58 · Италия. Серия А
Де Лаурентис о Кварацхелии: «Я буду называть его Джорджо»
Все новости
Рекомендуем