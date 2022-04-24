Дзенга: «Всё в пользу «Интера»

Миланский «Интер» находится на подъеме, команда одержала уже четыре победы подряд в чемпионате Италии, и вернула себе лидерство в турнирной таблице. Бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга считает, что сейчас все складывается именно в пользу «Интера», а следовательно, клуб можно считать главным претендентом на чемпионский титул.

- Сейчас в «Интере» все отлично работает.Также сама ситуация складывается в их пользую В частности, календарь, в последних матчах команда играет с «Кальяри» и «Сампдорией», и, если они к тому моменту гарантируют себе место в Серии А, то для «Интера» это будет огромное преимущество, - считает Дзенга, слова которого сообщает ITASportPress.