«Рома» намерена подписать Тадича в качестве замены Дзаньоло

Атакующий полузащитник «Аякса» Душан Тадич может заменить в «Роме» Николо Дзаньоло.

23-летний итальянец заявил о намерении уйти, при этом отказался от выгодного для «Ромы» предложения «Борнмута», в связи с чем был отстранён от работы с командой. Интерес к Дзаньоло на данный момент проявляет «Лидс», и «Рома» уже определилась с его сменщиком – им может стать Душан Тадич из амстердамского «Аякса», докладывает инсайдер Николо Скира. 34-летний серб договорился с «Ромой» о контракте на два с половиной года, но переход состоится лишь в случае продажи Дзаньоло.

Душан Тадич отметился пятью голами и 12 ассистами в 26 матчах за «Аякс» в нынешнем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.