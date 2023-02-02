Дзаньоло мог продолжить карьеру в Турции

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло заинтересовал «Галатасарай».

Турецкий гранд сделал предложение по 23-летнему игроку уже после закрытия трансферного окна в ведущих европейских чемпионатах, однако «Рома» отказалась от сделки. По данным Sportitalia, «Галатасарай» был готов арендовать итальянца до конца сезона с возможностью выкупа, что не устроило руководство римлян.

Напомним, что Николо Дзаньоло решил покинуть «Рому», а клуб требовал за него чуть меньше 30 млн евро. Интерес к футболисту ранее проявляли «Милан», «Тоттенхэм», «Борнмут» и «Лидс». Контракт Дзаньоло рассчитан до конца следующего сезона.