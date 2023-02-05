Итальянские СМИ рассказали о травме Дибалы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, похоже, избежал серьёзного повреждения.

Лидер атаки римлян отметился двумя голевыми передачами в поединке с «Эмполи» и помог команде Жозе Моуринью одержать победу со счётом 2:0. На 70-й минуте аргентинец был заменён из-за повреждения, обеспокоив тем самым поклонников «волков». Как сообщает журналист Альфредо Педулла, травма оказалась не слишком серьёзной: Дибала ушиб поясницу, но должен полностью оправиться к следующему матчу против «Лечче», который состоится 11 февраля.

В активе Пауло Дибалы десять забитых мячей и семь результативных передач в 20 матчах за «Рому» во всех турнирах.