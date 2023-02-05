Моуринью прокомментировал ситуацию с Дзаньоло

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на очередной вопрос о Николо Дзаньоло.

Атакующий полузащитник остался в «Роме», несмотря на желание уйти в зимнее трансферное окно. Клуб так и не получил приемлемых предложений по 23-летнему футболисту.

«В ситуации с Дзаньоло от меня не требуется совершенно никаких действий, потому что это проблема игрока и клуба, и решать её тоже должны игрок и клуб. То же самое касается и Криса Смоллинга: я не могу заставить его остаться в «Роме» – он сам должен принять решение», – заявил португалец на пресс-конференции после матча с «Эмполи», в котором римляне одержали победу со счётом 2:0.