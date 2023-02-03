Моуринью простил Карсдорпа

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов уладить конфликт с Риком Карсдорпом.

27-летний правый защитник был исключён из состава, так как рулевого римлян не устраивало его отношение к делу, а сам футболист выражал недовольство и обвинял клуб в неуважении. Казалось, пути Карсдорпа и «Ромы» неизбежно разойдутся, однако стороны вот-вот объявят о примирении: как стало известно ранее, клуб уже скоро может допустить нидерландца к тренировкам, а теперь инсайдер Николо Скира сообщил о том, что Жозе Моуринью уже простил игрока.

Рик Карсдорп провёл 11 матчей за «Рому» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями.