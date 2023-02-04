​Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. По мнению Кассано, португалец не является великим тренером, несмотря на свои достижения.

«Моуринью никогда не был великим тренером. Он просто умел играть со СМИ и был отличным коммуникатором. Он хорошо справляется с сильными футболистами, а не с теми, кто не очень хорош. Но дружить с великими игроками слишком просто», - слова Кассано приводит Football Italia со ссылкой на BoboTV.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В субботу команда сыграет против «Эмполи».