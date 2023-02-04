Угловые Дибалы быстро принесли «Роме» победу в игре с «Эмполи»

В 21-м туре Серии А «Рома» играла против середняков из «Эмполи». «Волки» к шестой минуте вели с запасом в два мяча. После подачи углового Рожер Ибаньес отлично пробил головой с отскоком от газона. Снова корнер, и Пауло Дибала оформил второй ассист, сейчас уже на Тэмми Абрахама. Дибала мог тут же делать счет разгромным, обыграл защитника и не попал в створ. У соперника Тайрон Эбюэхи с метра умудрился пробить над воротами.

Сразу после перерыва голкипер гостей парировал сразу три удара подряд в одной атаке. В целом во второй половине встречи остроты уже не было.

2:0, «Рома» настигла «Интер» на втором месте, у соперника прервала серия без поражений, он девятый.