Угловые Дибалы быстро принесли «Роме» победу в игре с «Эмполи»

В 21-м туре Серии А «Рома» играла против середняков из «Эмполи». «Волки» к шестой минуте вели с запасом в два мяча. После подачи углового Рожер Ибаньес отлично пробил головой с отскоком от газона. Снова корнер, и Пауло Дибала оформил второй ассист, сейчас уже на Тэмми Абрахама. Дибала мог тут же делать счет разгромным, обыграл защитника и не попал в створ. У соперника Тайрон Эбюэхи с метра умудрился пробить над воротами.
Сразу после перерыва голкипер гостей парировал сразу три удара подряд в одной атаке. В целом во второй половине встречи остроты уже не было.
2:0, «Рома» настигла «Интер» на втором месте, у соперника прервала серия без поражений, он девятый.
Протокол игры
|(1:0) Ибаньес Рожер2'
|(2:0) Абрахам Тэмми6'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Залевски Никола• 10'Эль-Шаарави Стефан84' (Челик Мехмет (84') •Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло70' (Бове Эдоардо (70') • 77'Пеллегрини Лоренцо•Абрахам Тэмми
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн83' (Пьяца Марко (83') •Де Винтер Кони•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Акпа-Акпро Жан-Даниэль74' (Хендерсон Лиам (74') • 81'Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо83' (Стоянович Петар (83') •Бальданци Томмазо•Сатриано Мартин62' (Пикколи Роберто (62') •Капуто Франческо62' (Камбьяги Николо (62')
04 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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