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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Я мог покинуть «Рому» в декабре, но решил остаться»

04 Февраля 2023 • 23:39 Комментировать
Рома
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Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о несостоявшемся назначении на пост главного тренера сборной Португалии.

«Особенный» мог заменить Фернанду Сантуша, ушедшего после чемпионата мира в Катаре. Также на специалиста претендовала сборная Бразилии.

«Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но принял решение остаться. Это моя жизнь. Иногда кажется, что у нас серьёзные проблемы, но в турнирной таблице мы находимся выше некоторых очень сильных команд, так что всё не так плохо», – заявил в интервью DAZN португалец.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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