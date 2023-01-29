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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью подтвердил уход Шомуродова из «Ромы»

29 Января 2023 • 08:55 Комментировать
Рома
...
Эмполи
04.02 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о возможном уходе нападающего Элдора Шомуродова.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист близок к переходу в «Специю».

Моуринью подтвердил уход Шомуродова, не исключив возможное возвращение нападающего в римский клуб следующим летом.

«Элдор — фантастический парень, который должен играть, однако у него было не так много возможностей. Он нуждается в этих шести месяцах аренды, заслуживает играть больше», — цитирует Моуринью Tuttomercatoweb.

Также португальский наставник сообщил, что итальянский клуб не будет подписывать замену для Шомуродова из-за финансового фэйр-плей. 

В текущем сезоне Шомуродов провёл за «Рому» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
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