«Рома» впервые в 21-м веке забила два гола в матче Серии А так быстро - уже к шестой минуте

В матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Рома» расправилась в домашних условиях с «Эмполи», причем два гола были забиты очень быстро - уже к шестой минуте игры. Как оказалось, столь быстро «Рома» смогла забить два мяча в матче чемпионата Италии впервые в 21-м веке, а в общей сложности такое случалось с ней пять раз.

Впервые такой случай имел место 21 мая 1939 года в игре против «Лацио», через десять лет, 24 декабря 1949, повторился в игре против «Бари». В 1955 году два мяча в первые шесть минут игры от «Ромы» получил СПЛ, и, наконец, 16 января 2000 года это случилось с «Вероной».