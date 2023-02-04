Моуринью: «Был момент, когда я засомневался в Абрахаме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что в какой-то момент едва не перестал верить в нападающего Тэмми Абрахама.

В сегодняшнем поединке Серии А римляне одолели «Эмполи» (2:0), а англичанин установил на табло итоговый результат, поразив ворота на шестой минуте. Данный гол стал для Абрахама первым более чем за 200 дней в домашних матчах.

«В этом сезоне был короткий период, когда у меня появились сомнения относительно Абрахама. Нет, дело не в его способностях, а в том, что он переживал трудное время. Впрочем, он всегда так или иначе приносит команде пользу, даже если не забивает. Сегодня он был хорош во втором тайме», – отметил в интервью DAZN португальский рулевой.