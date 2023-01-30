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Чемпионат Италии. Серия А

Трабукки прокомментировал переход Шомуродова в «Специю»

30 Января 2023 • 19:49 Комментировать
Рома
...
Эмполи
04.02 20:00

Известный агент Марко Трабукки высказался о переходе Элдора Шомуродова из «Ромы» в «Специю» на правах аренды.

«Шомуродов будет очень востребован в «Специи». Думаю, что там в нападении нет футболиста его уровня. Для выкупа ему нужно повторить то, что он в своё время показал в «Дженоа». Само собой, как можно больше забить», – заявил фунцкионер в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, сумма возможного выкупа может примерно равняться стоимости покупки «Дженоа» из «Ростова», когда за форварда было заплачено девять миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне в футболке «Ромы» Элдор Шомуродов провёл восемь матчей, забив один гол. Об аренде в «Специю» официально было объявлено сегодня, 30 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Марко Трабукки Специя Элдор Шомуродов
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