«Рома» готова вернуть в состав Карсдорпа, конфликтующего с Моуринью

Правый защитник «Ромы» Рик Карсдорп может вновь сыграть за команду в ближайшее время.

Нидерландский игрок был отстранён после конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, обвинившим его в недобросовестном отношении к делу. Карсдорп так и не сменил клубную прописку в январское трансферное окно, несмотря на все трудности в «Роме», и теперь римляне готовы вновь включить его в состав, докладывает Football Italia. Сам Моуринью заявлял, что продолжит сотрудничество с 27-летним латералем, если тот публично принесёт извинения.

Контракт Рика Карсдорпа с «Ромой» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне он появился на поле 11 раз.