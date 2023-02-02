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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова вернуть в состав Карсдорпа, конфликтующего с Моуринью

02 Февраля 2023 • 21:46 Комментировать
Рома
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Эмполи
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04.02 20:00

Правый защитник «Ромы» Рик Карсдорп может вновь сыграть за команду в ближайшее время.

Нидерландский игрок был отстранён после конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, обвинившим его в недобросовестном отношении к делу. Карсдорп так и не сменил клубную прописку в январское трансферное окно, несмотря на все трудности в «Роме», и теперь римляне готовы вновь включить его в состав, докладывает Football Italia. Сам Моуринью заявлял, что продолжит сотрудничество с 27-летним латералем, если тот публично принесёт извинения.

Контракт Рика Карсдорпа с «Ромой» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне он появился на поле 11 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Рик Карсдорп
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