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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Ромы» Пинто: «Дзаньоло хочет покинуть команду»

30 Января 2023 • 12:09 Комментировать
Рома
...
Эмполи
04.02 20:00

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто признался, что нападающий Николо Дзаньоло хочет покинуть команду. Напомним, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы чемпион Италии «Милан» и английский «Борнмут».

«Дзаньло хочет покинуть команду, это правда. Мы достигли соглашения с «Борнмутом», но игрок отказался переходить. Ситуация действительно для нас сложная. Мы будем пытаться найти решение в оставшиеся 48 часов», – цитирует Пинто журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 15% от будущей продажи Дзаньоло должен получить миланский «Интер» по условиям договора с «Ромой». Николо является воспитанником «нерадзурри».

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