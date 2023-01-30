Спортивный директор «Ромы» Пинто: «Дзаньоло хочет покинуть команду»

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто признался, что нападающий Николо Дзаньоло хочет покинуть команду. Напомним, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы чемпион Италии «Милан» и английский «Борнмут».

«Дзаньло хочет покинуть команду, это правда. Мы достигли соглашения с «Борнмутом», но игрок отказался переходить. Ситуация действительно для нас сложная. Мы будем пытаться найти решение в оставшиеся 48 часов», – цитирует Пинто журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 15% от будущей продажи Дзаньоло должен получить миланский «Интер» по условиям договора с «Ромой». Николо является воспитанником «нерадзурри».