​Ассистента Моуринью дисквалифицировали на месяц

Сальваторе Фоти, ассистент главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, столкнулся с довольно суровым наказанием. Он был дисквалифицирован на один месяц, о чём на страницах своего сайта рассказывает журналист Джанлука ди Марцио.

Наказание Сальваторе Фоти связано с оскорбительными словами и ругательствами в адрес судей и тренера «Кремонезе» в кубковом матче.

Напомним, что на неделе «Рома» проиграла «Кремонезе» на своём поле со счётом 1:2 на стадии четвертьфинала Кубка Италии. Как следствие, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.

Ближайший матч «Рома» проведёт 4 февраля – против «Эмполи» в чемпионате Италии.