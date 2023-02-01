Дзаньоло: Я готов помогать «Роме» и выкладываться в каждом матче

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло высказался о ситуации вокруг него.

Дзаньоло заявил в интервью La Gazzetta dello Sport, что сейчас все говорят слишком много лишнего. Хавбек отметил, что готов помогать своей команде и выкладываться на все сто процентов в каждой игре.

Ранее сообщалось, что игрок может подать в суд на «Рому» за психологическое давление и травлю. При этом отмечалось, что Дзаньоло хотел покинуть команду и отказывался тренироваться.

В текущем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи. Контракт Дзаньоло с «Ромой» истекает летом 2024 года.