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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло: Я готов помогать «Роме» и выкладываться в каждом матче

01 Февраля 2023 • 21:34 Комментировать
Рома
...
Эмполи
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04.02 20:00

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло высказался о ситуации вокруг него.

Дзаньоло заявил в интервью La Gazzetta dello Sport, что сейчас все говорят слишком много лишнего. Хавбек отметил, что готов помогать своей команде и выкладываться на все сто процентов в каждой игре.

Ранее сообщалось, что игрок может подать в суд на «Рому» за психологическое давление и травлю. При этом отмечалось, что Дзаньоло хотел покинуть команду и отказывался тренироваться.

В текущем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи. Контракт Дзаньоло с «Ромой» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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РОМА ЭМПОЛИ
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