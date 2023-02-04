​Кассано: «Меня тошнит от футбола Моуринью»

Бывший игрок «Ромы» Антонио Кассано высказался о том, как команда играет под руководством Жозе Моуринью.

Напомним, что на неделе «Рома» проиграла «Кремонезе» (1:2) и вылетела из Кубка Италии.

«Меня тошнит от футбола Моуринью. Он не знает, как создавать команду. «Кремонезе» нужно обыгрывать даже вторым составом.

Моуринью публично оскорблял Карсдорпа, а теперь он возвращается в состав. Моуринью много болтает о Дзаньоло. Но почему он не говорит о том, что его «Рома» играет как дерьмо? Уже полтора года «Рома» не играет в футбол», - сказал Кассано Bobo TV.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года.