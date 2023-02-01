Дзаньоло возобновит тренировки с «Ромой», но в клубе на него больше не рассчитывают

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, желавший сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, решил возобновить тренировки с командой 2 февраля. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Il Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний итальянец может подать в суд на «Рому», обвинив клуб в психологическом давлении и травле.

Несмотря на то, что Дзаньоло снова начнёт тренироваться, ожидается, что за «Рому» он больше в нынешнем сезоне не сыграет.

Действующий контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзаньоло провёл 17 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.