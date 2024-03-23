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Уокер получил травму в товарищеском матче сборной Англии

23 Марта 2024 • 22:40 Комментировать
Англия
0:0
Бразилия
1 1.95 X 3.55 2 3.90
2-й тайм

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер получил травму в товарищеском матче за сборную Англии против Бразилии.

33-летний игрок вышел в стартовом составе «трёх львов», однако уже на 20-й минуте встречи рулевой Гарет Саутгейт был вынужден провести замену – вместо Уокера появился Эзри Конса. Пока неизвестно, насколько серьёзно повреждение футболиста «горожан».

Впереди у «Манчестер Сити» важнейшие матчи: 31 марта команда Хосепа Гвардиолы примет на своём поле лондонский «Арсенал», затем встретится «Астон Виллой» (3 апреля) и «Кристал Пэлас» (6 апреля), а 9 апреля проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Манчестер Сити Сборная Англии Кайл Уокер ещё теги

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