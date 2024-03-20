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Эндрик: «Я знаю «Уэмбли» и «Сантьяго Бернабеу» по видеоиграм»

20 Марта 2024 • 15:09 Комментировать
Англия
...
Бразилия
23.03 22:00

Нападающий национальной сборной Бразилии Эндрик высказался о предстоящих товарищеских матчах против Англии и Испании.

«Я знаю «Уэмбли» и «Сантьяго Бернабеу» по видеоиграм. Будет невероятно увидеть, насколько это величественные, огромные и вместительные арены. Замечательно знать, что ты сыграешь на этих двух стадионах», - цитирует Эндрика Marca.

На клубном уровне Эндрик представляет «Палмейрас». Ближайшим летом бразилец перейдёт  «Реал», и тогда на «Сантьяго Бернабеу» он будет играть часто.

Против Англии сборная Бразилии сыграет 23 марта, а против Испании – 26 марта.

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