Эндрик: «Я знаю «Уэмбли» и «Сантьяго Бернабеу» по видеоиграм»

Нападающий национальной сборной Бразилии Эндрик высказался о предстоящих товарищеских матчах против Англии и Испании.

«Я знаю «Уэмбли» и «Сантьяго Бернабеу» по видеоиграм. Будет невероятно увидеть, насколько это величественные, огромные и вместительные арены. Замечательно знать, что ты сыграешь на этих двух стадионах», - цитирует Эндрика Marca.

На клубном уровне Эндрик представляет «Палмейрас». Ближайшим летом бразилец перейдёт «Реал», и тогда на «Сантьяго Бернабеу» он будет играть часто.

Против Англии сборная Бразилии сыграет 23 марта, а против Испании – 26 марта.