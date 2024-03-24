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Сборная Англии потерпела лишь второе «сухое» поражение на «Уэмбли» за десять лет

24 Марта 2024 • 00:26 Комментировать
Англия
0:1
Бразилия

Сборная Бразилии добыла минимальную победу над Англией на «Уэмбли».

Судьбу товарищеского поединка решил гол 17-летнего Эндрика, забитый на 80-й минуте. Как сообщает Squawka, это лишь второй за последние десять лет случай, когда главная сборная Англии уступила на «Уэмбли», не забив при этом ни одного мяча. Предыдущий подобный исход датирован 2020 годом – тогда «трёх львов» обыграла сборная Дании (также 1:0).

26 марта команда Гарета Саутгейта проведёт ещё один матч на «Уэмбли» – на этот раз против сборной Бельгии. Встреча стартует в 22:45 по московскому времени.

Соперниками англичан на групповом этапе предстоящего чемпионата Европы, напомним, будут сборные Сербии, Дании и Словении.

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